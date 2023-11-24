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Gazze 49 günde enkaza döndü! Kuzeye giden Gazzeliler enkazla karşılaştı

A Haber
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Giriş: 24.11.2023 13:19
Son dakika haberleri... Gazze'nin kuzeyinde bulunan bir gazeteci bölgedeki son durumu aktardı. Harabeye dönen kentte bir evin dahi ayakta kalamadığını söyledi.
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