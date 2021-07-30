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Gazipaşa'da orman yangını 3 noktada kontrol altında

DHA
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Giriş: 30.07.2021 11:00
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, gece ormanlık alanda 4 farklı noktada çıkan yangına gece boyunca kara ekipleri müdahale ederken, gün ağardığı andan itibaren de helikopterle söndürme çalışmaları başlatıldı. Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, 3 noktada kontrol altına alındı
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