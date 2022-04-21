21 Nisan 2022, Perşembe
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Gaziosmanpaşa TÜGVA ofisinin bulunduğu binanın yakınında patlama! İşte o anlar
İstanbul'da Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) Gaziosmanpaşa Şubesi'ne el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendi. Sabaha karşı başörtülü bir kişinin elinde bir poşetle binaya geldiği ve ayrıldıktan dakikalar sonra patlama yaşandığı kaydedildi. Patlama anının görüntüsü ortaya çıktı.