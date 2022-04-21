Gaziosmanpaşa TÜGVA ofisinin bulunduğu binanın yakınında patlama! İşte o anlar

İstanbul'da Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) Gaziosmanpaşa Şubesi'ne el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendi. Sabaha karşı başörtülü bir kişinin elinde bir poşetle binaya geldiği ve ayrıldıktan dakikalar sonra patlama yaşandığı kaydedildi. Patlama anının görüntüsü ortaya çıktı.

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