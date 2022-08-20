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Gaziantep'teki kazanın dehşet anlarını anlattı! Kaçın diye bağırdım

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.08.2022 16:24
Kazazede bir aracın dereye uçtuğunu, bir kişinin hayatını kaybettiğini gördüklerini, bir kişiye de yardım ettiklerini ifade eden Özdemir, "112'yi polisi aradık. Yaralıyı ambulansa yerleştiriyorduk. Ben yer yok diye ambulansın önünden dolanıyordum. Döndüğüm an kafamı kaldırdım yolcu otobüsünün yalpalayarak geldiğini, devrildiğini gördüm. 'Otobüs geliyor kaçın' diye bağırdım, sonrasını hatırlamıyorum. Büyük ihtimalle çarpmayla ambulans bana vurdu." diye konuştu.
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