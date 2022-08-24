24 Ağustos 2022, Çarşamba
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Gaziantep'teki faciadan hemen önce! 16 kişinin hayatını kaybettiği kazada yeni görüntüler ortaya çıktı
Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale edenlere yolcu otobüsünün çarpması sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, polis ekiplerinin dubaları yerleştirdikten sonra olay yerine gelen ambulansa yaralının taşınması ve otobüsü fark eden kişinin olay yerinden uzaklaşması yer aldı.