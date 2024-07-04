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Gaziantep’te yeni provokasyon! “Yabancı uyruklu 1 kişi polisi yaraladı” iddiası yalan

Damla Karasu
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Giriş: 04.07.2024 09:44
Güncelleme:04.07.2024 09:44
Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri kontrolündeki bölgeleri karıştırma girişiminin yansımaları sürüyor. Son olarak Kayseri’de oynanan oyuna Gaziantep’deki eklendi. “Yabancı uyruklu 1 kişi polisi yaraladı” iddiası ile ortalık karıştırılmak istendi ancak başarılı olamadı. Gözaltılar artarken bölgede son durum ne? A Haber muhabiri Mehmet Geçgel detayları aktardı.
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