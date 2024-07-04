Gaziantep’te yeni provokasyon! “Yabancı uyruklu 1 kişi polisi yaraladı” iddiası yalan

Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri kontrolündeki bölgeleri karıştırma girişiminin yansımaları sürüyor. Son olarak Kayseri’de oynanan oyuna Gaziantep’deki eklendi. “Yabancı uyruklu 1 kişi polisi yaraladı” iddiası ile ortalık karıştırılmak istendi ancak başarılı olamadı. Gözaltılar artarken bölgede son durum ne? A Haber muhabiri Mehmet Geçgel detayları aktardı.

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