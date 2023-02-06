06 Şubat 2023, Pazartesi
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Gaziantep'te kurtarma çalışması sırasında çökme yaşandı
Sabah saat 4.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Gaziantep’te medyanda gelen depremde arama kurtarma çalışması yapılan binada ikinci bir çökme yaşandı. O anlar kamerada