Gaziantep'te komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Gaziantep Jandarma Komando Tabur Komutanlığında konuşlanan 60'a yakın komando, dualarla Suriye'nin Cerablus kentine uğurlandı. Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus'ta 6 ay süre ile görev yapacak komandolar için Gaziantep Jandarma Komando Tabur Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Komando Andı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla devam etti.