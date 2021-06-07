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Gaziantep'te komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Gaziantep Jandarma Komando Tabur Komutanlığında konuşlanan 60'a yakın komando, dualarla Suriye'nin Cerablus kentine uğurlandı. Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus'ta 6 ay süre ile görev yapacak komandolar için Gaziantep Jandarma Komando Tabur Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Komando Andı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla devam etti.