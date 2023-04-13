13 Nisan 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Gaziantep'te kökünü kurtarma operasyonu! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar

Gaziantep'te kökünü kurtarma operasyonu! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.04.2023 08:30
Gaziantep'de uyuşturucu tacirlerine yönelik kökükü kurutma operasyonu düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gaziantep’te kökünü kurtarma operasyonu
Gaziantep'te kökünü kurtarma operasyonu
Başkan Erdoğan’dan CHP’li Türker Ertürk’e TCG Anadolu yanıtı!
Başkan Erdoğan’dan CHP’li Türker Ertürk’e TCG Anadolu yanıtı!
Başkan Erdoğan’dan flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
TCG Anadolu üzerinden algı operasyonu çöktü
TCG Anadolu üzerinden algı operasyonu çöktü
Başkan Erdoğan’dan flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Kılıçdaroğlu’nu tanımam!
"Kılıçdaroğlu'nu tanımam!"
CHP medyasından Kılıçdaroğlu’na liste isyanı
CHP medyasından Kılıçdaroğlu'na liste isyanı
Hangi parti yurt dışında kimleri aday gösterdi?
Hangi parti yurt dışında kimleri aday gösterdi?
Noter, sigorta ve banka şubeleri konteynerde!
Noter, sigorta ve banka şubeleri konteynerde!
İlk sürüş Başkan Erdoğan’dan
İlk sürüş Başkan Erdoğan'dan
“MB dolar topluyor” yalanı!
“MB dolar topluyor” yalanı!
Avrupa’dan çifte standart!
Avrupa'dan çifte standart!
Daha Fazla Video Göster