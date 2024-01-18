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Gaziantep’te koca dehşeti! Tartıştığı eşine ateş açtı

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.01.2024 23:42
Gaziantep'te yaşayan Eyüp Turan Karabağ, tartıştığı eşi Bahar Karabağ'ı tabanca ile vurarak öldürdü. Gözaltına alınan şüpheli ifadesinde temizlediği sırada silahının ateş aldığını iddia etti.
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