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Gaziantep'te katliam gibi kaza! Vali acı haberi verdi: 15 kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.08.2022 12:45
Güncelleme:20.08.2022 12:45
Gaziantep'den kahreden haber geldi. Katliam gibi trafik kazasında ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. Gaziantep Valisi Gül, "15 vefat eden vatandaşımız var, aralarında 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci var." ifadelerini kullandı. İşte olay yerinden korkunç kareler...
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