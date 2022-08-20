Gaziantep'te katliam gibi kaza! Vali acı haberi verdi: 15 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'den kahreden haber geldi. Katliam gibi trafik kazasında ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. Gaziantep Valisi Gül, "15 vefat eden vatandaşımız var, aralarında 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci var." ifadelerini kullandı. İşte olay yerinden korkunç kareler...