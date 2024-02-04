04 Şubat 2024, Pazar
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Gaziantep’te Emniyete ait helikopter kaza kırıma uğradı: 2 pilot şehit oldu
Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü’ne ait polis helikopteri Nurdağı ilçesinde kırsal alanda kaza kırıma uğradı. Düşen helikopterde bulunan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk şehit olurken, bir teknisyen yaralandı. Şehit pilotlar ve yaralı teknisyen, ekiplerin çalışması sonucu enkazdan çıkarılarak, Gaziantep Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Kaza bölgesi jandarma tarafından güvenlik çemberine alınırken, uzman ekip çalışma başlattı.