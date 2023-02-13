Gaziantep'te duygulandıran görüntüler: Hemşireler canları pahasına hasta çocukları kurtardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma yol açan deprem esnasında Gaziantep'de hemşirelerin kaçmak yerine hasta çocukları kurtarma çabasının görüntülerini paylaştı. Asrın felaketi sırasında kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinde, hemşirenin servise koşarak kucakladığı çocuğu binanın dışına çıkardığı görüldü.