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Gaziantep’te depremlerin acı izleri! Nurdağı'nda hasarlı binalar yıkılıyor

A Haber
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Giriş: 24.02.2023 10:08
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremin yıkıcı izlerini silme için çalışmalar devam ediyor. Hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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