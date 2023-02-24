Gaziantep’te depremlerin acı izleri! Nurdağı'nda hasarlı binalar yıkılıyor

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremin yıkıcı izlerini silme için çalışmalar devam ediyor. Hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

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