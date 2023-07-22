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Gaziantep'te deprem konutları yükseliyor! Hükümet vatandaşının yanında... İşte A Haber farkıyla örnek daire

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Giriş: 22.07.2023 01:31
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık asrın deprem felaketleri sonrası devlet tüm imkanlarıyla yaraları sarmaya devam ediyor. Afet bölgesinde kalıcı konut çalışmalarını başlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 142 bin konutun temelini atarken, toplamda 650 bin konutu teslim edecek. A Haber Gaziantep’in Islahiye ilçesinde artık son aşamaya gelinen afet konutlarını gözler önüne serdi.
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