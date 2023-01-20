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Gaziantep'te DEAŞ operasyonu! Sözde Rakka güvenlik emiri ve Ninova Valisi yakalandı

A Haber
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Giriş: 20.01.2023 13:31
Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden olduğu değerlendirilen şüpheli gözaltına alındı. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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