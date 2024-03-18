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Gaziantep’te BBP belediye başkan adayına silahlı saldırı

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.03.2024 09:00
Gaziantep'te Büyük Birlik Partisi (BBP) Şehitkamil Belediye Başkan adayı Vahdettin Yüksel'in aracına silahlı saldırı düzenlendi. 3 el ateş edildi, 1'i araca isabet etti. Olay sonrası yaralanan olmazken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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