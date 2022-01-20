20 Ocak 2022, Perşembe
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Gaziantep’te 2 pitbullun saldırısına uğrayan minik Asiye’den güzel haber
Geçtiğimiz ay Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 4 yaşındaki Asiye Ateş pitbull saldırısında ağır yaralanmıştı. Tedavisi Antalya Akdeniz Üniversitesi’nde devam eden ve 2 ameliyat geçiren Asiye'den sevindirici haber geldi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Yasin Anzerli Antalya'dan aktardı.