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Gaziantep'te 131. Saatte mucize! Baba ve kızı enkazdan çıkarıldı

A Haber
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Giriş: 11.02.2023 15:34
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Baba ve çocuğu için yaşam sessizliği oluşturuldu. Enkaz noktasına sedyeler gitti. 4 yaşındaki Şengül Karabacak enkazdan çıkarıldı. İlk tedavisi yapılan ve serum takılan minik Şengül ambulansa konularak hastaneye götürüldü. Babası için ekipler yeniden enkaza girdi. Orada yapılan çalışmaların ardından minik Şengül babası Selim Sezai Karabacak da kurtarıldı. Selim Sezai Karabacak'ın kurtarma ekiplerinin elini sımsıkı tuttuğu anlar A Haber kameralarına yansıdı. Baba Selim Sezai Karabacak'ın ilk anda tedavisi yapıldıktan sonra sedye ile ambulansa götürüldü. Baba ve kızı kurtaran kahramanlar A Haber mikrofonlarına, "Baba ve kızıyla yaklaşık olarak 2,5 saat önce haber geldi. Biz buraya takviye ekip olarak geldik. Be çalışmalara katıldık. Jandarma Arama Kurtarma ekipleri adeta tırnaklarını kazıyarak baba ve kızını kurtardı." dedi.
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