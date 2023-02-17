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Gaziantep ve Hatay’da deprem tarihi yapılara zarar verdi! Darb-ı Sak Kalesi Hazreti Ukkaşe ve Bayezid-i Bistami Türbesi

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Giriş: 17.02.2023 22:39
Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi olarak" adlandırılan 7.7 ve 7.7'lik depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Hazreti Ukkaşe Türbesi ile çevresinde caminin de olduğu yapı yıkıldı. Diğer taraftan depremin derinden vurduğu Hatay'da da manzara kötü. Deprem sonrası Bayezid-i Bistami Türbesi'nde hasar meydana geldi. Dehşete düşüren depremde Darb-ı Sak Kalesi yıkıldı.
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