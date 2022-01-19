Gaziantep Valisi Davut Gül son durumu A Haber'de anlattı: 24 saat içerisinde 50 santim kar yağdı

Gaziantep'te dün başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini iyice artırdı. Kar ve tipi nedeniyle vatandaşlar araçlarda ve yollarda mahsur kaldı. Gaziantep Valiliği, yoğun kar dolayısıyla il dışına araç çıkışının durdurulduğunu açıkladı. Gaziantep Valisi Davut Gül, kaza nedeniyle trafikte mahsur kalan 2 bin kişinin kurtarıldığını duyurdu. Gaziantep Valisi Davut Gül A Haber canlı yayınında son durumu anlattı. Gül, "son 24 saat içerisinde 50 santim kar yağdı. Gaziantep'in tüm kış boyunca aldığı toplam kar kadar bir miktara denk geliyor. Bundan dolayı da bir yoğunluk oldu." dedi.

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