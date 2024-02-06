Gaziantep Valisi A Haber’de! Deprem sonrası Gaziantep’teki gelişmeleri anlattı

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremden en çok etkilenen yerlerden biriside Gaziantep’in Nurdağı ilçesiydi. Deprem sonrası Nurdağı’nda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Peki bu zamana kadar Gaziantep’te neler yapıldı? A Haber muhabiri Barış Türel ve Gaziantep Valisi Kemal Çeber gelişmeleri anlattı.

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