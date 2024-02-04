Gaziantep Şehir Hastanesi hizmete girdi! Başkan Erdoğan: Hak sahiplerine konutlarını teslim ediyoruz

aşkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi açılış töreninde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada yeni yapılan hastanede vatandaşlara üst düzey sağlık hizmeti sunulacağını söyledi. Başkan Erdoğan ayrıca asrın felaketinde büyük yara alan milletin yaralarını sarana kadar dinlenmeyeceğini ifade etti.