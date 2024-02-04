04 Şubat 2024, Pazar
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Gaziantep Şehir Hastanesi hizmete girdi! Başkan Erdoğan: Hak sahiplerine konutlarını teslim ediyoruz
aşkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi açılış töreninde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada yeni yapılan hastanede vatandaşlara üst düzey sağlık hizmeti sunulacağını söyledi. Başkan Erdoğan ayrıca asrın felaketinde büyük yara alan milletin yaralarını sarana kadar dinlenmeyeceğini ifade etti.