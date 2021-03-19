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Gazi yakınını tehdit eden Ekrem İmamoğlu'na tepki büyüyor! Beni de bul Ekrem Başkan

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Giriş: 19.03.2021 16:55
Güncelleme:19.03.2021 17:17
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen törende bir vatandaştan "Daha Gara şehitlerinin 40'ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" sözleriyle tepki gördü. İmamoğlu da bu çıkış üzerine gazi yakınını "Seni bulurum" cevabıyla tehdit etti. Türkiye'nin gündemine oturan tehdidin tepkileri sürüyor. Ekrem İmamoğlu bugün cami çıkışında "Beni de bul" diyen bir kişi tarafından tepkiyle karşılandı.
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