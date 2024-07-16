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Gazi ve şehit yakınlarının gözünden o karanlık gece! İhanete de şehadete de tanıklık ettiler| Demokrasiye suikast girişiminin perde arkası A Haber'de

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.07.2024 01:38
Türkiye, bundan 8 yıl önce 15 Temmuz gecesi asker kıyafeti giymiş alçak darbecilerin hain girişimi ile karşı karşıya kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen halk devletinin emrinde olan güvenlik güçleri ile FETÖ'cülere karşı gövdesini siper etti ve vatanı hainlere teslim etmedi. O gece vatanı uğruna 252 şehit ve 2700’den fazla kişi gazi oldu. A Haber'in 15 Temmuz Şehitler Makamında yaptığı özel yayına şehit ve gazi yakınları katıldı. Hain darbe girişiminin yaşandığı gecede hafızalara kazınan o anları anlattılar. İşte gazi ve şehit yakınlarının gözünden o karanlık gece…
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