Gazi ve şehit yakınlarından Kılıçdaroğlu’na tepki! Gazi Meclis tanımını reddettiler

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbe girişimine direnen "Gazi Meclis" ile o gecenin şehit ve gazileri için sarf ettiği sözlere tepkiler çığ gibi büyüyor. 15 Temmuz gazisi ve şehit yakınları da Kılıçdaroğlu'nu kınayan açıklamalarda bulundu.

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