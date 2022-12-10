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Gazi ve şehit yakınlarından Kılıçdaroğlu’na tepki! Gazi Meclis tanımını reddettiler

A Haber
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Giriş: 10.12.2022 08:57
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbe girişimine direnen "Gazi Meclis" ile o gecenin şehit ve gazileri için sarf ettiği sözlere tepkiler çığ gibi büyüyor. 15 Temmuz gazisi ve şehit yakınları da Kılıçdaroğlu'nu kınayan açıklamalarda bulundu.
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