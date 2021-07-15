15 Temmuz 2021, Perşembe
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Gazi Meclis'te 15 Temmuz şehitleri anılıyor | TBMM Başkanı Şentop'tan önemli açıklamalar
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'na konuştu. Şentop, "Türkiye'nin adli, askeri ve mülki bürokrasisine sızmış FETÖ aparatı yerinden söküldükçe Türkiye milli hedeflerine doğru daha emin ve kararlı adımlar atmaya başlamıştır." ifadelerini kullandı.