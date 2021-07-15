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Gazi Meclis'te 15 Temmuz şehitleri anılıyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Giriş: 15.07.2021 13:04
Güncelleme:15.07.2021 13:05
Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin püskürtülmesinin 5. yıl dönümü nedeniyle Gazi Meclis'e geldi. Başkan Erdoğan, burada askeri törenle karşılandı. Erdoğan, ilk bombanın atıldığı noktadaki anıta karanfil bıraktı. Meclis'te şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Erdoğan'ın protokole geçmesi ile 15 Temmuz Şehitlerini anma programı başladı. Anma töreninde TBMM Başkanı Şentop, "Bu darbe girişimi Türkiye'ye yönelik dış destekli bir işgal hareketidir" ifadelerini kullandı. "15 Temmuz'u gölgelemeye çalışanlar kanlarıyla destan yazan aziz şehitlerimize ihanet ediyor." diyen Başkan Erdoğan, "Hiç kimsenin, özellikle bu güzide çatı altında (Meclis) görev yapanların 15 Temmuz gecesi milletin verdiği bu şanlı mücadeleyi önemsizleştirmeye hakkı yoktur. 15 Temmuz destanı hepimizin ortak gurur kaynağıdır." mesajını verdi.
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