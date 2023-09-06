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Gazeteci Zafer Şahin'den A Haber'de bomba kulis: İYİ Parti'nin Ankara adayı...

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Giriş: 06.09.2023 23:56
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlere ayrı adayla girmeye yönelik çıkışı sonrasında 8'li koalisyonda ipler koparken, yerel seçimlere kısa bir zaman kala Gazeteci Zafer Şahin A Haber’de bomba bir kulis bilgisi paylaştı. Şahin, İYİ Parti’nin 2024’te yapılacak yerel seçimler öncesi Ankara’da göstereceği adayı canlı yayında paylaştı.
İYİ Parti’nin Ankara adayı...
"İYİ Parti'nin Ankara adayı..."
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