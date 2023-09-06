07 Eylül 2023, Perşembe
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Gazeteci Zafer Şahin'den A Haber'de bomba kulis: İYİ Parti'nin Ankara adayı...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlere ayrı adayla girmeye yönelik çıkışı sonrasında 8'li koalisyonda ipler koparken, yerel seçimlere kısa bir zaman kala Gazeteci Zafer Şahin A Haber’de bomba bir kulis bilgisi paylaştı. Şahin, İYİ Parti’nin 2024’te yapılacak yerel seçimler öncesi Ankara’da göstereceği adayı canlı yayında paylaştı.