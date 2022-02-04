Gazeteci Yılmaz Özdil’den geri adım! Bir hafta arayla iki farklı TELE 1 açıklaması

CHP yanlısı gazeteci Yılmaz Özdil, katıldığı bir programda "TELE 1 seyrederseniz, CHP ilk seçimde yüzde 90 alıyor" diyerek kanalın yayın politikasını eleştirmişti. Ancak bu açıklamadan bir hafta sonra "u" dönüşü yapan Yılmaz Özdil, eleştirdiği TELE kanalına övgüler yağdırdı ardından ABD'nin fonladığı gazetecilere dikkat çekti.

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