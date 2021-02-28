Gazeteci-yazar Sadık Albayrak, merhum Necmettin Erbakan ile yaşadığı anıları anlattı

28 Şubat’ta başörtüsü nedeniyle genç kızların eğitim hakkı ellerinden alındı. Muhafazakar kesim adeta kamusal alandan silindi. Necmettin Erbakan ve Tansu Çiller hükümeti istifaya zorlandı. Usta gazeteci yazar Sadık Albayrak o dönemi ve merhum Necmettin Erbakan ile yaptığı bir seyahati anlattı. Sadık Albayrak yerli ve milli projelerin tohumunun Necmettin Erbakan döneminde atıldığını söyledi.

Eski Başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan ölümünün üzerinden 10 yıl geçti ama sevenleri onu unutmadı.

İşte onlardan biri de gazeteci-yazar Sadık Albayrak'tı. Sadık Albayrak merhum Necmettin Erbakan ile yaptığı bir seyahati anlattı.

Sadık Albayrak, "Ben Necmettin Erbakan'ı 20-25 yaşlarında 1966 senesinde genç bir doçent iken Yeşilay Kongresi'nde tanıdım." dedi.

Albayrak, "1979'lu yıllar öyle sanıyorum, Erbakan ile Libya'ya gittim. Trablus Havalimanı'na yukarıdan inerken baktık ki yerde binlerce motor Rusya yapıyor gönderiyor Libya'ya. Erbakan "Bu ülkeler motor yapıyorlar biz Türkiye niye motor yapmayalım" sözlerini hatırlattı.

Sadık Albayrak şöyle konuştu;

"Bakın şurada bir kitap var o zaman 1977'de sayın merhum Erbakan bunu çıkarttı. Ağır sanayi 1977 bu şuradaki imza Necmettin Erbakan'ındır. Bu kitapta bizim geçmişimizi yakalamış Erbakan makina adam makina fil. Bizim eski kitaplarda var bakın. Otomatik işleyen saat. Burada ne diyor şekil Ebul'iz makinesi diyor. Bir diğer makinası Ebul-iz ulemadan adam Erbakan köklü bakıyor bugün deniyor ya iktidar."

"NE İŞİMİZ VAR LİBYA'DA?" DİYENLERE YANIT

Yazar Sadık Albayrak, Türkiye'nin Libya'da ne işi var diyenlere de geçmişten örnekler verdi. Albayrak, Erbakan ve Kaddafi arasında geçen bir diyaloğu anlattı.

Albayrak, "Erbakan'ın idealleriydi Libya... Hani diyorlar ya 'Türkiye'nin ne işi var Libya'da?' Mustafa Kemal ne için gitmişse Libya'ya Tayyip Bey de onun için gider. Filistin Libya'nın da tapuları hepsi bizde! Oralara müftü tayin ettiğimiz, kadı tayin ettiğimiz, yol yaptığımız o topraklar bizim. Oradaki insanlar da şimdi bizi bekliyor. Bu adımı attığı için tabii Erbakan'ı rahmetle anmak boynumuzun borcudur." şeklinde konuştu.

YERLİ VE MİLLİ PROJELER VE ERBAKAN

Usta gazeteci Sadık Albayrak, yerli ve milli projelerin tohumunun Erbakan döneminde atıldığına dikkat çekti.

Sadık Albayrak, "Erbakan köklü bakıyor olaya. Bugün diyor ya iktidar milli ve yerli… İşte bu yerli millinin tohumları o zaman atılmış. Yani Türkiye'nin bu noktaya gelmesinin temelleri o devirde atıldı. Ve bunun öncüsü de Prof. Necmettin Erbakan'dı. Erbakan asla ve katta bu devletin ana temel unsurlarına düşman olmamış. Erbakan, Türkiye'nin bakası Cumhuriyet'in devamı, ordunun güçlenmesi için çalışmış. Askeri harp sanayi milli ve yerli üretiminin temellerini o zaman attı. İşte bugün bu iktidar, Tayyip Erdoğan da o gençlik şuurunda yetişmiş. Erbakan'ı çok iyi incelemek lazım. Mesela ben Türk siyasi hayatında MSP olayını yazdım. MSP davasında 12 Eylül'ü yazdım! O bir adım ileri gitmiş. Bizim 100 adım ileri gitmemiz lazım çünkü daha çok çalışmamız daha çok mücadele vermemiz lazım. Erbakan kadar bu memleketi seven adım yoktu. Biz 300 yıl geri gittik Viyana'dan sonra ama Erbakan sayesinde Türkiye 2000'li yıllara onun fikirleri ile bu noktalara geldiği için o ruh ve inançla bu mücadele veriliyor. Onun için Erbakan'ın yolunda millete hizmet edenlere rahmet diliyorum." ifadelerine yer verdi.