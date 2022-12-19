Gazeteci Özlem Gürses 6'lı masaya "dinamit" yerleştirdi! Dikkat çeken Davutoğlu ve Babacan sözleri: Masada istenmiyorlar

CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Özlem Gürses, 6'lı masayı yerden yere vurdu. Gürses, Türkiye'nin sözde yeni umutları olduklarını iddia eden 6'lı masanın daha "incir çekirdiğini" doldurmayan sorunlarda boğulduğunu ifade etti. Sosyal medya kullanıcıları deneyimli gazetecinin sözlerine ithafen 6'lı masa için "Aday belirleyememiş, proje üretememiş, derede boğulmuşlar" ifadelerini kullandı. Gürses konuşmalarının devamında "Erdoğan daha uzun süre Türkiye'de seçim kazanmaya devam eder." dedi. Özlem Gürses muhalif partilerin bir araya gelerek kurduğu masanın temeline de "dinamit" yerleştiren bir iddiayı da gündeme getirdi. Gürses, Davutoğlu ve Babacan'ın masada olmaması gerektiğini söyleyen İYİ Partili kaynaklarının bulunduğunu itiraf etti.