Gazeteci Metin Özkan'dan A Haber'de önemli mesajlar: Millet İttifakı yedi parçaya bölünmüş durumda

Sözde “Millet İttifakı” adı altında gizli kapaklı bir ilişki sürdüren CHP-HDP ve İYİ Parti, siyaset arenasında kirli bir çizgi ortaya koyuyor. A Haber’de yayınlanan “Memleket Meselesi” programında önemli tespitlerde bulunan gazeteci Metin Özkan, son olarak HDP ile İYİ Parti arasında yaşanan yakınlaşmaya değindi ve gelinen son noktayı yorumladı. Özkan “Millet İttifakı yedi parçaya bölünmüş durumda” dedi.

Gizli kapaklı siyasi ilişki sürdürmeye çalışan Millet İttifakı'nda yeni gelişmeler yaşanıyor. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sıcak mesajlar verdi. HDP yönetimi olarak Akşener ile çalışmaya hazır olduklarını söyleyen Sancar, ''HDP'siz bir dönüşüm imkansızdır'' diyerek muhalefet partilerine ''HDP'ye mecbursunuz'' imasında bulundu.



Meral Akşener ile Selahattin Demirtaş arasında yaşanan "kahvaltı" diyaloğu sonrası gelen bu mesajlar yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.



"SİYASET BU TÜR ÇELİŞKİLERİ GÖTÜRMEZ"



Tüm yaşananlar ekseninde A Haber'de yayınlanan "Memleket Meselesi" programında önemli açıklamalarda bulunan gazeteci Metin Özkan, "Seçimden önce HDP Kürtlerin siyasi temsilcisidir diyeceksiniz ama seçimden sonra HDP, PKK'nın siyasi sözcüsüdür diyeceksiniz. Bu sözün sahibi İYİ Parti'dir.Şimdi bakacaksınız bir "Memleket Masası" projesi üreteceksiniz ama o masaya HDP'yi çağırmayacaksınız. Ama açık büfe kahvaltıya masasına davet edeceksiniz. Siyaset bu tür çelişkileri götürmez. Siyasette net olmanız gerekir. Net olmazsanız işte yürüyen merdivene adamı öyle ters bindirirler. Ondan sonra siz de kalkarsınız birilerine yol göstermeye çalışırsınız."dedi.

"MİLLET İTTİFAKI YEDİ PARÇAYA BÖLÜNMÜŞ DURUMDA"



Metin Özkan şu tespitlerde bulundu;

İYİ Parti'nin HDP ile yakınlaşmaktan aynı safta olmaktan ya da CHP ile ya da o bloktaki DEVA ile Ali Babacan'la başka şansları yok… Ben daha önce de söyledim; Millet İttifakı 'Yedi Kocalı bir Hürmüz' gibi yani; yedi parçaya bölünmüş bir siyasi parti ve başka çıkar noktaları yok. Niye o parçaya HDP'yi eklemediğiniz sürece yüzde 45'i bulma şansları yok yüzde 50'yi bulamazlar.

"DEMİRTAŞ'IN CEZAEVİNDEN GÖNDERDİĞİ MESAJLARLA..."

HDP en son yaşadığımız seçimlerde ne dedi; 'Bundan sonra net olacaksınız ve çıkacaksanız bizimle ittifak yapacaksanız bunu seçimden önce de söyleyeceksiniz. Her şey şeffaf olacak' Şimdi bu tekliften sonra Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden gönderdiği mesajlarla bu süreci biraz yumuşatmaya, kaynaşmaya ve seçmene ve tabana bunu enjekte etmeye çalışıyorlar.