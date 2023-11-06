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Gazeteci katliamı böyle anlattı! İsrail Gazze'de sığınmacıların bulunduğu okulları hedef alıyor

A Haber
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Giriş: 06.11.2023 14:50
Bir gazeteci İsrail'in hafta sonu vurduğu Cibaliye kampındaki El Fakura okuluna gitti. Katliamdan geride kalanları görüntüledi. Yaşananları anlattı.
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