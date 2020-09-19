Cumhuriyet Halk Partisi'nin başı "çok seslilik" yüzünden dertte... Bir tarafta özel sektöre ait şirketleri kapatacağını söyleyen Selin Sayek bBöke diğer tarafta Atatürk'e "Atatürk" diyemeyen Canan Kaftancıoğlu... Ankara kulisleri bu tartışmaları yakından takip ediyor. Acaba CHP bu söylemleriyle yeni bir tasfiye hareketinin işaretini mi veriyor? Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç ve Daily Sabah Gazetesi Yazarı Merve Şebnem Oruç CHP'de yaşananları son gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Erandaç, "CHP'ye artık Atatürk'ün kurduğu parti diyemezsiniz" sözleriyle dikkat çekti.