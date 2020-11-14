Gazeteci Avni Özgürel A Haber'de anlattı: "Ahmet Kekeç ile 15 gün önce..."

Kovid-19 tedavisi gören Gazeteci-Yazar Ahmet Kekeç 59 yaşında hayatını kaybetti. Kekeç'in vefat haberi sonrası A Haber canlı yayınında duygularını dile getiren Gazeteci Avni Özgürel, "Kekeç ile hiç birlikte çalışmadım. Kendi doğrularına sonuna kadar inanan ve peşinden koşturan, yanlış olduklarına inandıklarının da tavizsiz olarak karşısında duran bir ismi kaybettik. Ahmet'in kalemine onun karakterine sahip insan sayısının giderek azalıyor olması çok ciddi üzüntümdür. 15 gün önce Bezmi Alem Hastanesi'ne kontrol için gittiğimde Ahmet'in 4.katta olduğunu söylediler 'yanına gidebilir miyim?' diye sorduğumda ise 'almıyorlar' demişlerdi. Bir meslektaş ve insan olarak son derece değerli bir dostu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Allah'tan kendisine rahmet ailesine ve eşine sabırlar diliyorum" sözleriyle duygularını ifade etti.