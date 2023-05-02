02 Mayıs 2023, Salı
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'Gaz yok' diyen Babacan kaçacak delik aradı! CHP'li isimler Karadeniz gazını övdü yüzü değişti
7'li koalisyonun küçük ortağı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunduğu sırada adeta şok geçirdi. Babacan birkaç gün önce olmadığını iddia ettiği Karadeniz gazının hem varlığını hem de çok kaliteli olduğunu bizzat CHP’li yetkililerden dinleyince yüzü asıldı. Yerli doğal gaz övüldükçe kaçacak delik arayan Babacan, bir süre sonra yanındakilere 'Ne zaman gidelim' demeye başladı.