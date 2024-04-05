Gayrettepe'deki 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınında 8 kişi tutuklandı

Beşiktaş'taki gece kulübü yangınıyla ilgili mahkemeye sevk edilen 9 kişiden 8'i tutuklandı. 1 kişi ise hakkı ise adli kontrol kararı verildi. Detayları A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı. İşte detaylar...

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