Gayrettepe-Kağıthane metrosunda geri sayım! Bakan Uraloğlu: “İstanbul’un duraklama dönemine son vereceğiz.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu; Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın, Gayrettepe-Kağıthane etabında incelemeler yaptı. Hattın kısa zaman içinde açılacağının müjdesini veren Uraloğlu, "Hedefimiz İstanbul için duraklama dönemine son vererek yeniden hizmetle buluşturmak" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN