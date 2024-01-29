Gayrettepe - Kağıthane Metro Hattı açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Gayretepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun son etabı olan Gayrettepe-Kağıthane bölümünün açılışını bugün (29 Ocak 2024) Başkan Erdoğan yaptı. Başkan Erdoğan, metro açılışında önemli açıklamalarda bulunurken metro hattının beyni olarak kabul edilen sinyalizasyon sisteminin ASELSAN-TÜBİTAK ortaklığı ile yerli üretim olarak yapıldığını duyurdu. Erdoğan açılışla beraber Gayrettepe-Havalimanı arasının 30 dakikaya ineceğini söyledi.

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