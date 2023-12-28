'Garson' şifresi kırıldı! 445 kripto açığa alındı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 6 yılda şifrelerini kırdığı 'Garson' kod adlı mahrem sorumluya ait SD kartlarla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımızın dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında; FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı." dedi. A haber muhabiri Murat Sekban, yaşanan gelişmenin ardından tüm detayları A Haber canlı yayınında aktardı.