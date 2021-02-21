Gara'da terör yuvasını ziyaret etmişti! HDP'li Dilan Taşdemir'e soruşturma!

Son dakika haberi... Dün akşam İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'ya giden HDP'li vekilin Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu A Haber ekranlarında açıklamıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da o açıklamayı ihbar kabul etti ve HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir hakkında silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "20.02.2021 tarihinde ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programda, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından operasyon yapılan Irak'ın Gara bölgesine gittiği açıklanan Halkların Demokratik Partisi 27'nci Dönem Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında, yapılan açıklamalar ihbar kabul edilerek 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 314/2 maddesi kapsamında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan soruşturma başlatılmıştır" denildi.

BAKAN SOYLU AÇIKLAMIŞTI!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun A Haber canlı yayınında Gara'ya gittiğini açıkladığı HDP'li milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir tam bir terör militanı çıktı.

Bakan Soylu şunları söyledi: "Bazen Gara'ya bazen Mahmur'a gidiyor. En nihayetinde Gara'ya gidiyor. Ve ne kadar kaldığını söyledikten sonra yanındaki bunu tanıdın mı diyor. HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir var. Gara'ya giden HDP'li milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir"