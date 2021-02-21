21 Şubat 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Gara'da terör yuvasını ziyaret etmişti! HDP'li Dilan Taşdemir'e soruşturma!

Gara'da terör yuvasını ziyaret etmişti! HDP'li Dilan Taşdemir'e soruşturma!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.02.2021 09:32
Güncelleme:21.02.2021 10:08
Son dakika haberi... Dün akşam İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'ya giden HDP'li vekilin Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu A Haber ekranlarında açıklamıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da o açıklamayı ihbar kabul etti ve HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir hakkında silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "20.02.2021 tarihinde ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programda, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından operasyon yapılan Irak'ın Gara bölgesine gittiği açıklanan Halkların Demokratik Partisi 27'nci Dönem Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında, yapılan açıklamalar ihbar kabul edilerek 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 314/2 maddesi kapsamında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan soruşturma başlatılmıştır" denildi.

BAKAN SOYLU AÇIKLAMIŞTI!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun A Haber canlı yayınında Gara'ya gittiğini açıkladığı HDP'li milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir tam bir terör militanı çıktı.

Bakan Soylu şunları söyledi: "Bazen Gara'ya bazen Mahmur'a gidiyor. En nihayetinde Gara'ya gidiyor. Ve ne kadar kaldığını söyledikten sonra yanındaki bunu tanıdın mı diyor. HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir var. Gara'ya giden HDP'li milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir"

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Albayrak'ı karalama iftiralarına sert yanıt
Albayrak'ı karalama iftiralarına sert yanıt
Boğaziçi provokasyonlarının asıl amacı ne?
Boğaziçi provokasyonlarının asıl amacı ne?
Talimatları Kandil'den alıyorlar
Talimatları Kandil'den alıyorlar
HDP'li Dilan Taşdemir'e soruşturma!
HDP'li Dilan Taşdemir'e soruşturma!
Havada alev aldı
Havada alev aldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk kez A Haber'de açıkladı! Gara'ya giden HDP'li vekil kimdi? FETÖ'nün şifreleri neler?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk kez A Haber'de açıkladı! Gara'ya giden HDP'li vekil kimdi? FETÖ'nün şifreleri neler?
İlk kez açıkladı! İşte FETÖ’nün tüzüğü
İlk kez açıkladı! İşte FETÖ’nün tüzüğü
Bakan Soylu'dan Bahçeli'ye 'Kandil' yanıtı
Bakan Soylu'dan Bahçeli'ye 'Kandil' yanıtı
Bakan Soylu açıkladı: Videolar gösterilince...
Bakan Soylu açıkladı: Videolar gösterilince...
Bakan Soylu Gara'ya giden HDP'li vekilin ismini açıkladı
Bakan Soylu Gara'ya giden HDP'li vekilin ismini açıkladı
Irak İran ve Suriye'de ne kadar PKK'lı terörist var?
Irak İran ve Suriye'de ne kadar PKK'lı terörist var?
Teröristler Türkiye'ye nereden sızıyor?
Teröristler Türkiye'ye nereden sızıyor?
Daha Fazla Video Göster