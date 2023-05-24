Galatasaray'dan Di Maria bombası! Yıldız isim imzaya yakın...

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına da başladı. Aslan, Juventus forması giyen Angel Di Maria'yı gündemine alırken yıldız oyuncu bu sezon 37 maçta 8 gol 7 asist yaptı. İşte detaylar...