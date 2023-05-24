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Galatasaray'dan Di Maria bombası! Yıldız isim imzaya yakın...

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Giriş: 24.05.2023 09:07
Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına da başladı. Aslan, Juventus forması giyen Angel Di Maria'yı gündemine alırken yıldız oyuncu bu sezon 37 maçta 8 gol 7 asist yaptı. İşte detaylar...
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