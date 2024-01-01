Galata’da tarihi buluşma! Dünyaya verilen mesaj ne?

Yeni yılın ilk gününde kılınan sabah namazından sonra binlerce insan şehitlere rahmet Filistin’e destek İsrail’e lanet yürüyüşüne katıldı ve Galata Köprüsü’nde buluştu. Dünyaya verilen mesaj ne? Gelişmeleri A Haber’de değerlendiren gazeteci Murat Özer, “İstanbul dünyanın merkezi biz şu anda dünyanın kalbindeyiz. Buradan dünyaya bir barış mesajı veriyoruz. Emperyalizmin ve siyonizmin yıkılacağına dair bir sinyal var.” dedi.

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