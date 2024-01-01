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Galata’da tarihi buluşma! Dünyaya verilen mesaj ne?

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.01.2024 10:07
Güncelleme:01.01.2024 10:35
Yeni yılın ilk gününde kılınan sabah namazından sonra binlerce insan şehitlere rahmet Filistin’e destek İsrail’e lanet yürüyüşüne katıldı ve Galata Köprüsü’nde buluştu. Dünyaya verilen mesaj ne? Gelişmeleri A Haber’de  değerlendiren gazeteci Murat Özer, “İstanbul dünyanın merkezi biz şu anda dünyanın kalbindeyiz. Buradan dünyaya bir barış mesajı veriyoruz. Emperyalizmin ve siyonizmin yıkılacağına dair bir sinyal var.” dedi.
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