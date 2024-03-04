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Galapagos Adaları’nda yanardağ patladı! Lavdan nehir süzüldü

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.03.2024 16:36
Ekvador'da gözler Galapagos Adas’ına çevrildi. Adadaki yanardağ 4 yılın ardından infilak etti. Patlamadan sona nehir süzülürken gökyüzü kızıla boyandı.
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