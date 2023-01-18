18 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Gabar'dan sonra Namaz Dağı'nda petrol sondajı başladı! Terörden temizlenen bölgelerde şimdi petrol aranıyor

Gabar'dan sonra Namaz Dağı'nda petrol sondajı başladı! Terörden temizlenen bölgelerde şimdi petrol aranıyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.01.2023 11:42
Şırnak'ta Gabar Dağı'nın ardından Namaz Dağı bölgesindeki Şırnak-1 kuyusunda sondaj çalışmaları başladı. Şırnak-1 adı verilen kuyu, Şırnak Gabar Dağı ve Bestler Dereler Bölgesi'nin arasında kalıyor. İlk sondaj çalışmasındaki son durumu bölgede bulunan A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ali Babacan çark etti!
Ali Babacan çark etti!
Namaz Dağı’nda petrol kokusu! A Haber olay yerinde
Namaz Dağı'nda petrol kokusu! A Haber olay yerinde
Bakan Çavuşoğlu ABD’ye gitti!
Bakan Çavuşoğlu ABD’ye gitti!
Lodos baş ağrısı yapar mı?
Lodos baş ağrısı yapar mı?
FETÖ firarisi tavan arasında yakalandı!
FETÖ firarisi tavan arasında yakalandı!
Bedelli askerlik yerleri açıklandı!
Bedelli askerlik yerleri açıklandı!
Seçim 14 Mayıs Pazar günü mü?
Seçim 14 Mayıs Pazar günü mü?
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
ABD’nin Türkiye’ye F-16 satışı gerçekleşecek mi?
ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı gerçekleşecek mi?
Başkan Erdoğan’dan 23 talimatı! Müjdeler geliyor
Başkan Erdoğan'dan 23 talimatı! Müjdeler geliyor
The Economist’ten seçim analizi
The Economist’ten seçim analizi
Yolumdan dönmem mesajı!
"Yolumdan dönmem" mesajı!
Daha Fazla Video Göster