Gabar Dağı'nda petrol üretimi! Bölgede keşfedilen rezervin değeri yaklaşık 12 milyar dolar

Türkiye enerjide tam bağımsız olmak için önemli çalışmalar yapıyor. Bu noktada yeni petrol rezervleri de tespit ediliyor. Yeni rezervin tespit edildiği noktalardan biri de Şırnak Gabar Dağı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

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