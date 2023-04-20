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Gabar Dağı'nda petrol üretimi! Bölgede keşfedilen rezervin değeri yaklaşık 12 milyar dolar

A Haber
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Giriş: 20.04.2023 17:26
Türkiye enerjide tam bağımsız olmak için önemli çalışmalar yapıyor. Bu noktada yeni petrol rezervleri de tespit ediliyor. Yeni rezervin tespit edildiği noktalardan biri de Şırnak Gabar Dağı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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