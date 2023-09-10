G20’de kritik görüşmeler! A Haber’de değerlendirdi

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi, ikinci ve son gününde. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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