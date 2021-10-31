31 Ekim 2021, Pazar
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G20'de kritik Erdoğan-Biden zirvesi | ''Görüşme çok pozitif atmosferde geçti''
Beyaz Saray'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki kritik zirveye ilişkin açıklama geldi. 20 dakika planlanmasına rağmen 1 saat 10 dakika süren görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Yapıcı ilişkileri sürdürmek istiyoruz. Türkiye önemli bir savunma ortağı ve NATO müttefiği" ifadeleri yer aldı. Konuyu canlı yayın konuklarımız değerlendirdi.