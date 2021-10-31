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G20'de kritik Erdoğan-Biden zirvesi | ''Görüşme çok pozitif atmosferde geçti''

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 31.10.2021 15:07
Beyaz Saray'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki kritik zirveye ilişkin açıklama geldi. 20 dakika planlanmasına rağmen 1 saat 10 dakika süren görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Yapıcı ilişkileri sürdürmek istiyoruz. Türkiye önemli bir savunma ortağı ve NATO müttefiği" ifadeleri yer aldı. Konuyu canlı yayın konuklarımız değerlendirdi.
G20’de kritik Erdoğan-Biden zirvesi
G20'de kritik Erdoğan-Biden zirvesi
Erdoğan - Biden görüşmesi sona erdi | G20’de saat 12.18’de başlayan görüşme 1 saat 5 dakika sürdü
Erdoğan - Biden görüşmesi sona erdi | G20'de saat 12.18'de başlayan görüşme 1 saat 5 dakika sürdü
Erdoğan - Biden görüşmesi başladı
Erdoğan - Biden görüşmesi başladı
Erdoğan - Biden görüşmesi 12.10’da
Erdoğan - Biden görüşmesi 12.10'da
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