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G20'de Başkan Erdoğan - Biden zirvesi! 1 saat 5 dakikalık kritik zirvenin şifreleri ne?

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.10.2021 16:11
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden G20 Liderler Zirvesi'nde görüştü. 20 sakika olması planlanan kritik görüşme 1 saat 5 dakika sürdü. Peki görüşmede neler konuşuldu? ABD - Türkiye ilişkilerini nasıl etkileyecek? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ve Emekli Binbaşı – Akademisyen Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, görüşmeyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
G20’de kritik Başkan Erdoğan - Biden zirvesi!
G20'de kritik Başkan Erdoğan - Biden zirvesi!
G20’de kritik Erdoğan-Biden zirvesi
G20'de kritik Erdoğan-Biden zirvesi
Erdoğan - Biden görüşmesi sona erdi | G20’de saat 12.18’de başlayan görüşme 1 saat 5 dakika sürdü
Erdoğan - Biden görüşmesi sona erdi | G20'de saat 12.18'de başlayan görüşme 1 saat 5 dakika sürdü
Erdoğan - Biden görüşmesi başladı
Erdoğan - Biden görüşmesi başladı
Erdoğan - Biden görüşmesi 12.10’da
Erdoğan - Biden görüşmesi 12.10'da
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