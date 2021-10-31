G20'de Başkan Erdoğan - Biden zirvesi! 1 saat 5 dakikalık kritik zirvenin şifreleri ne?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden G20 Liderler Zirvesi'nde görüştü. 20 sakika olması planlanan kritik görüşme 1 saat 5 dakika sürdü. Peki görüşmede neler konuşuldu? ABD - Türkiye ilişkilerini nasıl etkileyecek? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ve Emekli Binbaşı – Akademisyen Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, görüşmeyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.